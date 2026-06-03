Cinthia Monterroso deja la Fiscalía Metropolitana y dirigirá la Regional de Occidente

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La fiscal Cinthia Monterroso, quien dirigió los allanamientos al TSE en el 2023, dirigirá la Fiscalía Regional de Occidente.

Cinthia Monterroso, del círculo cercano de la exfiscal General, Consuelo Porras, dejará la Fiscalía Metropolitana y se enfocará en la Fiscalía Regional de Occidente, según el traslado que le fue notificado este día en el Ministerio Público (MP).

La Fiscalía Regional de Occidente que dirigirá Monterroso tiene a su cargo las fiscalías de Sacatepéquez, Chimaltenango y Quiché.

Monterroso es recodada por haber sido quien dirigió los allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral el pasado 29 de septiembre de 2023.

La fiscal Cinthia Monterroso dirigió los allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el 2023. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, su nombre se hizo público, luego del que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la incluyera en la lista Engel, señalada de socavar procesos institucionales democráticos.

Otros traslados

Al traslado de Monterroso, también se originó el cambio de Nelly Morataya, jefa de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, quien fue trasladada a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Y, la Fiscalía Regional Metropolitana que dejará el exfiscal Dimas Jiménez, será asumida por la fiscal Miriam Barrios, quien dejará la Fiscalía Regional de Occidente que será ocupada por Monterroso.

Cambios

Al igual que los anteriores traslados, este día también se efectuaron otros cambios, entre los resaltan la designación de Gilberto Porres, esposo de la exfiscal General que de la Fiscalía Contra la Corrupción, ahora se desempeñará en la Fiscalía de Palencia.

Raúl Figueroa quien se desempeño como jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, pasará a la Fiscalía Contra Secuestros.

A estas permutas, resaltan las renuncias conocidas el pasado 28 de mayo, en la que destaca la dimisión presentada por el exfiscal Saúl Sánchez. Igual sucedió con la dimisión del secretario de Política Criminal Melvin Portillo, así como del secretario Contra la Corrupción, Miguel Estuardo Ávila.

Para finalizar, está la salida del encargado de Comunicación y Prensa, Juan Luis Pantaleón y la destitución del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche.