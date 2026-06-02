Iniciativa que adelanta fondos para el TSE avanza en primera lectura

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Propuesta permitiría al TSE ejecutar Q500 millones desde junio de 2026, una ampliación presupuestaria y el uso de saldos de caja.

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El Congreso conoció este martes 2 de junio, en primera lectura, la iniciativa de ley que busca fortalecer al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y facilitar la preparación de las elecciones generales de 2027.

La propuesta pretende modificar disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de que el órgano electoral pueda comenzar desde este año los procesos de planificación, adquisiciones, contrataciones y logística necesarios para el próximo evento electoral.

TSE deberá rendir informes mensuales al Congreso sobre compras y contrataciones. (Foto: Estuardo Paredes/colaborador)

Según explicó el presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, diputado Julio Héctor Estrada, la iniciativa permitiría que el TSE empiece a ejecutar desde junio o julio de 2026 los Q500 millones que ya tiene asignados en el presupuesto vigente; recursos que solo podrían utilizarse más adelante.

La medida busca evitar compras de última hora y posibles atrasos derivados de trámites administrativos o procesos de contratación que suelen requerir varios meses.

Además, Estrada explicó que los fondos estarían destinados exclusivamente a la preparación del proceso electoral y no al desarrollo formal de las elecciones, una diferencia jurídica que permitiría adelantar acciones antes de la convocatoria oficial.

La iniciativa también contempla una ampliación presupuestaria de Q80 millones para fortalecer el funcionamiento institucional del TSE durante 2026. Estos recursos serían trasladados por el Ministerio de Finanzas Públicas mediante reajustes presupuestarios.

Tribunal también podría incorporar Q40 millones de saldos de caja acumulados. (Imagen: Archivo/Soy502)

También se autoriza al Tribunal a incorporar Q40 millones provenientes de saldos de caja acumulados para cubrir necesidades administrativas y operativas.

La propuesta establece que el TSE deberá presentar informes mensuales a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso sobre las compras y contrataciones realizadas bajo este esquema.

La iniciativa continuará su trámite legislativo y será evaluada antes de una eventual aprobación de urgencia nacional en las próximas sesiones plenarias.