Definidos los horarios de la Copa Centroamericana para los equipos guatemaltecos

-

Los equipos nacionales ya conocen el camino que deberán recorrer en la fase de grupos de la Copa Centroamericana, luego de que Concacaf oficializara el calendario de partidos para la cuarta edición del torneo regional.

La competencia reunirá a 20 clubes de la región entre julio y diciembre y, además de coronar al campeón centroamericano, otorgará boletos para la Copa de Campeones Concacaf 2027.

Los representantes nacionales afrontarán estrenos exigentes. Municipal será el único que debutará como local, cuando reciba al Cartaginés de Costa Rica en el estadio El Trébol.

Por su parte, Antigua iniciará su participación en territorio salvadoreño frente a Alianza, mientras que Xelajú viajará a Costa Rica para enfrentarse a Alajuelense, vigente campeón del certamen y verdugo de los quetzaltecos en la final de la edición anterior. Mixco, en tanto, tendrá una complicada visita a Honduras para medirse al Olimpia.

2026 CENTRAL AMERICAN CUP

️DRAW - SORTEO



Asi queda la Fase de Grupos en la Copa Centroamericana que dará 6 Cupos a la CONCACAF Champions Cup



Alajuelense defenderá su títulos actuales campeones:



Herediano

Municipal

Motagua

Plaza Amador

FAS

Real Esteli

Verdes pic.twitter.com/typAusoK0D — CNF Sports (@CNFconcacaf) May 27, 2026

Grandes desafíos

El conjunto panzaverde quedó ubicado en su grupo junto a Real Estelí, Herediano, Marathón y Alianza de El Salvador. Los rojos, por su parte, se enfrentarán a Motagua, Cartaginés, FAS y Verdes.

El cuadro altense tendrá como rivales a Alajuelense, Diriangén, Plaza Amador y Firpo, mientras que el equipo chicharronero competirá contra Olimpia, Saprissa, UMECIT y Alianza de Panamá.

La fase de grupos se disputará del 28 de julio al 27 de agosto. Los cuartos de final están programados para septiembre, las semifinales para octubre y la final, a doble partido, se jugará en diciembre.

View this post on Instagram A post shared by CSD Municipal (@rojos_municipal)

Partidos de los equipos guatemaltecos

Semana 1

Olimpia vs. Mixco – 28 de julio, 8:00 p. m.

Alianza (El Salvador) vs. Antigua – 29 de julio, 8:00 p. m.

Alajuelense vs. Xelajú MC – 29 de julio, 8:00 p. m.

Municipal vs. Cartaginés – 30 de julio, 9:00 p. m.

Semana 2

Antigua vs. Real Estelí – 4 de agosto, 8:00 p. m.

Verdes FC vs. Municipal – 6 de agosto, 7:00 p. m.

Semana 3

Plaza Amador vs. Xelajú – 11 de agosto, 7:00 p. m.

Saprissa vs. Mixco – 11 de agosto, 8:00 p. m.

Antigua vs. Marathón – 13 de agosto, 8:00 p. m.

Semana 4

Xelajú vs. Diriangén – 18 de agosto, 9:00 p. m.

Mixco vs. UMECIT – 19 de agosto, 7:00 p. m.

FAS vs. Municipal – 19 de agosto, 9:00 p. m.

Semana 5