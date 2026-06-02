Definidos los horarios de la Copa Centroamericana para los equipos guatemaltecos

Los equipos nacionales ya conocen el camino que deberán recorrer en la fase de grupos de la Copa Centroamericana, luego de que Concacaf oficializara el calendario de partidos para la cuarta edición del torneo regional.
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La competencia reunirá a 20 clubes de la región entre julio y diciembre y, además de coronar al campeón centroamericano, otorgará boletos para la Copa de Campeones Concacaf 2027.
Los representantes nacionales afrontarán estrenos exigentes. Municipal será el único que debutará como local, cuando reciba al Cartaginés de Costa Rica en el estadio El Trébol.
Por su parte, Antigua iniciará su participación en territorio salvadoreño frente a Alianza, mientras que Xelajú viajará a Costa Rica para enfrentarse a Alajuelense, vigente campeón del certamen y verdugo de los quetzaltecos en la final de la edición anterior. Mixco, en tanto, tendrá una complicada visita a Honduras para medirse al Olimpia.
Grandes desafíos
El conjunto panzaverde quedó ubicado en su grupo junto a Real Estelí, Herediano, Marathón y Alianza de El Salvador. Los rojos, por su parte, se enfrentarán a Motagua, Cartaginés, FAS y Verdes.
El cuadro altense tendrá como rivales a Alajuelense, Diriangén, Plaza Amador y Firpo, mientras que el equipo chicharronero competirá contra Olimpia, Saprissa, UMECIT y Alianza de Panamá.
La fase de grupos se disputará del 28 de julio al 27 de agosto. Los cuartos de final están programados para septiembre, las semifinales para octubre y la final, a doble partido, se jugará en diciembre.
Partidos de los equipos guatemaltecos
Semana 1
- Olimpia vs. Mixco – 28 de julio, 8:00 p. m.
- Alianza (El Salvador) vs. Antigua – 29 de julio, 8:00 p. m.
- Alajuelense vs. Xelajú MC – 29 de julio, 8:00 p. m.
- Municipal vs. Cartaginés – 30 de julio, 9:00 p. m.
Semana 2
- Antigua vs. Real Estelí – 4 de agosto, 8:00 p. m.
- Verdes FC vs. Municipal – 6 de agosto, 7:00 p. m.
Semana 3
- Plaza Amador vs. Xelajú – 11 de agosto, 7:00 p. m.
- Saprissa vs. Mixco – 11 de agosto, 8:00 p. m.
- Antigua vs. Marathón – 13 de agosto, 8:00 p. m.
Semana 4
- Xelajú vs. Diriangén – 18 de agosto, 9:00 p. m.
- Mixco vs. UMECIT – 19 de agosto, 7:00 p. m.
- FAS vs. Municipal – 19 de agosto, 9:00 p. m.
Semana 5
- Municipal vs. Motagua – 25 de agosto, 8:30 p. m.
- Herediano vs. Antigua – 26 de agosto, 6:30 p. m.
- Xelajú vs. Luis Ángel Firpo – 26 de agosto, 8:30 p. m.
- Mixco vs. Alianza (Panamá) – 27 de agosto, 8:30 p. m.