¡Fichaje de lujo! Real Madrid pagará la cláusula de Dumfries

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Las oficinas del Real Madrid no pierden tiempo y ya tendrían cerrado otro fichaje para la zona defensiva. El periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, confirmó que existe un acuerdo total con el defensor neerlandés Denzel Dumfries para que se convierta en nuevo jugador madridista de cara a la próxima temporada.

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De acuerdo con Romano, el lateral derecho ya aceptó las condiciones contractuales ofrecidas por el club español y únicamente restan los pasos formales para cerrar definitivamente la operación. El Real Madrid ejecutará la cláusula de rescisión del futbolista, valorada en 20 millones de euros, evitando así cualquier negociación directa con el Inter de Milán.

EXCLUSIVE: Denzel Dumfries to Real Madrid, HERE WE GO! ⚪️



Deal in place and all agreed with Dutch right back to join Real Madrid from Inter, Spanish club will trigger €20m release clause.



Dumfries has accepted Madrid, deal closed tonight and formal steps to follow. pic.twitter.com/UghisoJwmh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

La operación habría quedado prácticamente sellada durante la noche del martes, convirtiéndose en uno de los movimientos importantes del mercado previo a la Copa del Mundo 2026. La prensa española aseguran que la oficialización podría producirse después de las elecciones presidenciales que celebrará el Real Madrid el próximo 7 de junio.

El neerlandés no sería el único refuerzo de peso para el proyecto blanco. En las últimas horas también se informó sobre un acuerdo para la llegada del defensor francés Ibrahima Konaté, quien arribaría como agente libre tras finalizar su vínculo con Liverpool.