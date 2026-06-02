Precio del petróleo sigue al alza ante dudas en negociaciones entre EEUU e Irán

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Una incertidumbre se ha generado durante las negociaciones luego de que estas habían sido interrumpidas, lo que ha provocado una leve alza en los precios del crudo.

Los precios del petróleo cerraron al alza este martes, prolongando el repunte iniciado ante la falta de avances para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en agosto, subió un 1,07%, hasta los 96 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en julio, se encareció un 1,74%, hasta los 93,76 dólares.

A finales de la semana pasada, los operadores habían expresado su esperanza de que Estados Unidos e Irán sellaran un alto el fuego duradero.

"Lamentablemente, eso no ocurrió", lo que "provocó un repunte de los precios del petróleo", destaca David Morrison, analista de Trade Nation.

Durante esa semana se han incrementado los precios en el petróleo. (Foto ilustrativa: iStock)

"Sin interrupción"

Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continuaban "sin interrupción", esto no bastó para tranquilizar a los inversores.

Estos tienen presente que Teherán exige que cualquier acuerdo con Washington incluya el fin de las hostilidades en el frente libanés, donde Israel prosigue sus bombardeos.

Mientras que, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo este martes que cree que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está cada vez más implicado en las negociaciones con Washington.

Entre tanto, la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes del conflicto el 20% del petróleo y el gas consumidos en el mundo, sigue siendo prácticamente imposible, debido al doble bloqueo impuesto por Estados Unidos e Irán.

El jefe de la diplomacia estadounidense declaró este martes que Washington estaba dispuesto a levantar su bloqueo de los puertos iraníes si Teherán permite la libre navegación en Ormuz.

*Con información de AFP