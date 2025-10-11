Las mejores películas de Diane Keaton

-

El cine despide a Diane Keaton, una actriz que marcó generaciones.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto y hoy se despide de Diane Keaton que ha dejado una huella imborrable en el cine con su estilo único, carisma y talento.

Por su actuación en esta cinta, Keaton fue nominada a mejor actriz tanto al Óscar, como los Globos de Oro. (Foto: X)

A lo largo de su carrera, ha protagonizado películas que van desde comedias románticas hasta dramas, su partida marca el fin de una era para el cine, dejando un legado de actuaciones memorables que definieron generaciones y recordamos sus mejores películas.

Primero recordamos por su papel como Annie Hall (1977), por este papel fue ganadora del Óscar a Mejor Actriz. En La sangre que nos une será recordada por ser uno de los melodramas más manipuladores que hubo en la década de los 90. También se destacó por El padre de la novia (1991), el club de las divorciadas (1996).

“El padre de la novia” fue una de las cintas más destacadas de su carrera. (Foto: X)

En Alguien tiene que ceder, de 2003, compartió el crédito principal con Jack Nicholson, y la actriz mostró nuevamente muestra de su versatilidad como actriz.

No podemos dejar de mencionar Sueños de seductor, El dormilón, Manhattan, Interiores Reds, La última noche de Boris Grushenko, Buscando a Mr. Goodbar, entre otras, son excelentes para maratonear y recordar su legado.