Melissa Palacios: En desarrollo audiencia de ofrecimiento de prueba contra Bonilla

En el Juzgado de Mayor Riesgo C, se desarrolla la audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso Melissa Palacios.

Luego de varios atrasos, inició la audiencia de ofrecimiento de prueba en contra de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, acusados del crimen de Melissa Palacios.

La audiencia se desarrolla en el juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza, Carol Berganza.

En el desarrollo de la misma, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, presentará los indicios recabados durante la investigación y los cuales pretende sean admitidos por la jueza como prueba para que posteriormente sean presentados en el juicio en contra de los dos acusados.

La Fiscalía detalló más de 50 indicios, entre oficios, declaraciones testimoniales y más, con los que pretenden demostrar la culpabilidad de los imputados.

El Instituto de la Víctima, dependencia que acompaña a la mamá de Melissa Palacios como querellante adhesivo, manifestó que no tiene ninguna objeción con las pruebas presentadas por el Ministerio Públicob (MP).

Mientras, el abogado de Bonilla, Saúl Zenteno, manifestó que una de las pruebas que tiene el MP se obtuvo de manera ilegal, por lo que se opone a que sea admitida.

La defensa también tendrá oportunidad de presentar las pruebas a su favor. Será la jueza la que determine qué pruebas admite y cuáles no y que estas sean presentadas en el juicio por asesinato.

La audiencia continúa en desarrollo.

La familia de Melissa Palacios está presente en la audiencia, siguen esperando justicia después de 4 años del hecho. (Foto: Wilder López/Soy502)

El caso

Palacios era una universitaria que fue reportada como desaparecida el 4 de julio de 2021. Su cuerpo fue localizado un día después con señales de violencia.

El pasado 2 de septiembre, la jueza Berganza resolvió enviar a juicio a Bonilla y Marroquín por el delito de asesinato, luego de múltiples luchas legales por parte de los querellantes, pues los acusados, habían sido beneficiados por un juez de Zacapa.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio investigó el caso y en la audiencia de etapa intermedia presentó los múltiples indicios con los que cuenta en contra de los acusados, entre estos, audios, declaraciones testimoniales, chats, videos de vigilancia entre otros.

Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidenció que hubo coordinación y una intención de causarle la muerte.