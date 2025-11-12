¡Incrementan! Estos son los precios de combustibles en Guatemala para esta semana

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) actualizó los precios de combustibles en el área metropolitana de Guatemala para la semana del 10 de noviembre.
OTRAS NOTICIAS: Recuento de daños: un fallecido y árboles derribados tras fuertes vientos
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha publicado la actualización de los precios de los combustibles para semana del 10 de noviembre del presente año en el área metropolitana de Guatemala.
Los mismos demuestran un incremento en su mayoría en comparación con la semana anterior, siendo estos para las modalidades de autoservicio o para el servicio completo, en las distintas gasolineras.
En la modalidad de autoservicio:
- Gasolina Superior: de Q28.20 a Q28.46, diferencia de Q0.26.
- Gasolina Regular: de Q26.69 a Q27.45, diferencia de Q0.76.
- Combustible Diésel: de Q26.21 a Q26.96, diferencia de Q0.75.
En la modalidad de servicio completo:
- Gasolina Superior: aumenta de Q29.28 a Q29.53, diferencia de Q0.25.
- Gasolina Regular: pasa de Q27.80 a Q28.53, diferencia de Q0.73.
- Combustible Diésel: sube de Q27.27 a Q28.02, diferencia de Q0.75.
- Kerosene: es el único que no muestra cambios, con Q37.00 por galón.