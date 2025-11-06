MEM sigue en busca de una ruta para llevar a cabo el cierre de Campo Xan

-

La contratación de servicios petroleros por emergencia se suspendió por observaciones hechas por la Contraloría.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) sigue con la evaluación de alternativas para la contratación de los servicios petroleros necesarios para llevar a cabo el proceso de cierre técnico del Campo Petrolero Xan.

Víctor Ventura, ministro de Energía y Minas, confirmó que se buscará definir en los próximos meses el mecanismo más adecuado para llevar a cabo las obras de cierre técnico de los pozos, así como las operaciones asociadas a la mini refinería y al oleoducto.

El ministro explicó que la decisión de dejar sin efecto las declaraciones de emergencia para la contratación de servicios petroleros en el área respondió a una observación formulada por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El Campo Xan tiene 59 pozos petroleros los cuales deben ser cerrados. (Foto: Archivo / Soy502)

"Según nuestra interpretación estas licitaciones sí se acogían a una situación de emergencia, según la Contraloría no", afirmó el funcionario.

Según Ventura, el criterio del órgano fiscalizador difirió del análisis técnico del MEM, que había considerado que las condiciones del proyecto cumplían con los parámetros de una situación de emergencia.

Sin embargo, el MEM optó por retirar dichas declaraciones para evitar un conflicto administrativo y garantizar el cumplimiento de la ley.

Ante la suspensión del procedimiento por emergencia, el Ministerio contempla avanzar hacia una licitación pública para la contratación de los servicios petroleros requeridos en el cierre del campo.

Ventura indicó que esta alternativa permitiría mantener la transparencia del proceso y asegurar la participación de empresas con la capacidad técnica necesaria para ejecutar las obras de clausura.

Señaló que la decisión final sobre el método de contratación se tomará a inicios del 2026, una vez completados los análisis técnicos y presupuestarios.

El ministro Victor Ventura informó el proceso para buscar el cierre de Campo Xan. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

"Deberíamos tener ya el camino decidido al inicio del año entrante" precisó Ventura.

Subrayó que, independientemente del mecanismo que se adopte, el ministerio deberá gestionar un incremento presupuestario para cubrir los costos del cierre técnico de los 59 pozos que integran el Campo Xan.

El ministro precisó que, en caso de que no sea posible realizar la licitación pública, se recurriría a los mecanismos previstos en la Ley de Contrataciones del Estado, los cuales permiten, bajo determinadas condiciones, efectuar adquisiciones directas.

"—Seguiremos— los mismos mecanismos que tiene la Ley de Contrataciones. Contempla en el caso de que no se pudiera realizar una licitación pública, hacer la adquisición en forma directa. Pero se seguirán los procesos de ley", puntualizó el ministro.

El Campo Xan fue la operación petrolera más grande de Guatemala, explotado por Perenco bajo el Contrato 2-85, el cual finalizó, obligando al MEM a asumir el control y el cierre técnico de los 59 pozos.

Para el proceso de cierre técnico de los pozos el Gobierno ha estimado que se requerirá un presupuesto de alrededor de Q370 millones para llevar a cabo las obras de clausura de manera adecuada.