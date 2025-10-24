Quedan sin efecto acuerdos para contratar servicios petroleros por emergencia

-

La contratación de las empresas se hará por un proceso de licitación pública.

OTRAS NOTAS: Contratación de empresa para cierre técnico del Campo Xan será por licitación pública

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) dejó sin efecto las declaraciones de emergencia para la contratación de servicios petroleros para atender el cierre del Campo Petrolero Xan, el oleoducto y la mini refinería La Libertad.

La decisión se tomó debido a que desde hace varias semanas las autoridades del MEM anunciaron que la contratación de los servicios petroleros se hará bajo la modalidad de licitación pública debido a que debe aplicarse lo preceptuado en la Ley de Contrataciones de Estado.

La decisión de dejar sin efecto las declaraciones de emergencia fue oficializado en el Acuerdo Ministerial 350-2025/SG que fue publicado este viernes 24 de octubre en el Diario de Centro América.

El Campo Xan cerró operaciones en agosto pasado. (Foto: Archivo / Soy502)

El texto señala en el artículo 1 que se deroga el Acuerdo Ministerial 241-2025/SG con el cual se buscaba contratar servicios petroleros para la operación y administración del sistema estacionario de transporte de hidrocarburos u oleoducto.

Por aparte, el artículo 2 precisa que se deroga el Acuerdo Ministerial con el cual se buscaba contratar una empresa para que operara y administrara las Instalaciones de la mini refinería La Libertad, la cual está ubicada en La Libertad, El Petén.

Por último, en el artículo 3 se menciona que el Acuerdo Ministerial 219-2025/SG con el cual se buscó contratar servicios petroleros para ejecutar el cierre, desmantelamiento y abandono del Campo Petrolero Xan, ya se encuentra sin vigencia por haber vencido el plazo.

Con anterioridad, Erwin Barrios, viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos del MEM, confirmó que luego de un análisis de decidió prescindir de los procesos de contratación por emergencia para cumplir con el proceso de licitación pública estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado.