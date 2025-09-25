Contratación de empresa para cierre técnico del Campo Xan será por licitación pública

-

Cambio en el proceso provocará que los trabajos para el cierre del campo petrolero inicien a finales de 2026.

Luego de un análisis, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) prescindió del proceso de contratación de servicios petroleros por emergencia para llevar a cabo el cierre del Campo Petrolero Xan y ahora, buscará que los servicios se presten luego de que se cumpla con un proceso de licitación pública mediante lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta situación provocará que los trabajos para llevar a cabo el cierre técnico del campo petrolero se retrasen por casi un año, mientras tanto, las instalaciones y maquinaria seguirán bajo resguardo del Ministerio de la Defensa.

La información fue confirmada por Erwin Barrios, viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos del MEM, quien explicó que efectivamente hace varias semanas se llevó a cabo una "declaración de urgencia" para contratar los servicios petroleros.

La información fue brindada por el viceministro Barrios en una citación del Congreso de la República. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

Afirmó que con dicha contratación se pretendía efectuar el cierre técnico del Campo Xan "con fundamento en la Ley de Hidrocarburos y en virtud de que estaban satisfechas todas las condiciones para esa declaración de urgencia".

Señaló que en ese contexto se hizo una búsqueda de manifestación de interés de empresas que estaban interesadas en participar en el cierre, proceso durante el cual "todas eran libres de presentar su papelería para ser calificadas".

Barrios indicó que cuando se hizo la calificación de las condiciones mínimas que el Ministerio requería "básicamente ninguna logró llenar todos los requisitos" y se pensó lanzar un nuevo evento "para ampliar la oportunidad para otras empresas o para las mismas, porque algunos requisitos eran cuestiones de tiempo, plazos o trámites".

"Sin embargo, al hacer el análisis nos encontramos con que no es aplicable la Ley de Hidrocarburos. Hemos hecho una solicitud para financiar esta actividad y eso implica que vamos a hacer uso de recursos del Estado, por lo cual vamos a ir por la Ley de Contratación del Estado", explicó el viceministro.

Puntualizó que el MEM ya no hará el trámite "de encontrar empresas que cumplan ciertos requisitos", sino que se tomó la decisión de preparar un proceso de licitación pública.

"Es lo que estamos haciendo ahora, trabajando en las especificaciones técnicas y en el documento de licitación y para el efecto hemos lanzado nuestros requerimientos financieros para tener dinero, una ampliación del presupuesto para el 2016, donde se iniciarían las acciones de cierre", aseveró Barrios.

El viceminsitro Barrios informó que la contratación de una empresa para llevar a cabo el cierre de campo Xan será por licitación pública. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

El funcionario confirmó que se estima que el monto que se necesita para llevar a cabo el proceso de cierre del campo es de unos US$ 48.4 millones (Q 370.7 millones) y que para esa actividad en 2026 solicitaron Q154 millones.

Tiempo se extendería

El diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, quien citó al Congreso a los funcionarios del MEM para interrogarlos al respecto, consideró que con esta acción el Ministerio prolongaría el tiempo para contratar a una empresa que se haga cargo del proceso y que con los tiempos para levantar un proceso de licitación los trabajos comenzarían en 2027.

El viceministro confirmó que durante los últimos meses de 2025, el MEM trabajará en la elaboración de las bases técnicas para la licitación, esta se lanzaría cuando se tenga el presupuesto y se tardaría varios meses para adjudicar.

Barrios reconoció que es probable que todo ese proceso consuma buena parte del 2026 y que "siendo optimistas" los trabajos podrían comenzar en los últimos meses de 2026, pero "serían poco significativos en comparación a lo que se necesita realmente".

Mientras tanto, el viceministro aseguró que los pozos del campo Xan estarán resguardados por el Ministerio de la Defensa y aseguró que la maquinaría está desconectada de la energía eléctrica y no hay ninguna operación en el lugar.

El legislador consideró que hay "una irresponsabilidad" en la planificación del MEM, pues si se hubiera previsto esta situación antes se hubiese podido adelantar los proceso y no perder tanto tiempo.