MEM descarta impacto en el precio del petróleo y derivados por situación en Venezuela

Según el ministro el país no recibe productos petroleros provenientes de Venezuela.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) no prevé efectos en el corto plazo sobre los precios del petróleo y sus derivados por la situación política que se vive en Venezuela.

La información fue confirmada por Víctor Ventura, ministro de Energía y Minas, quién además subrayó que el país sudamericano dejó de ser un abastecedor relevante para Guatemala.

"Venezuela dejó de hacer un suministrador de combustibles desde hace unos 20 años, incluso cuando se dio la iniciativa de Petrocaribe, Guatemala nunca se suscribió, nunca recibió petróleo bajo esas condiciones", explicó el funcionario.

Añadió que otro aspecto que influye es que "lamentablemente las refinerías y la producción de petróleo venezolano han venido a la baja" en los últimos años por lo cual la situación política no tiene un impacto directo en los precios del crudo.

Víctor Ventura, ministro de Energía y Minas, informó que no se espera que la situación de Venezuela afecte los precios de los combustibles. (Foto: Archivo / Soy502)

El ministro enfatizó que la participación venezolana en el suministro de petróleo hacia Guatemala es prácticamente inexistente.

"De tal forma le puedo asegurar de que, si no fue el cero, habrá sido punto uno por ciento el petróleo o derivados que vinieron el año pasado —de Venezuela—", señaló Ventura.

Agregó que en ese sentido Venezuela "no es un suministrador importante ni para Guatemala ni para los países vecinos, por lo que en el corto plazo no hay ninguna afectación".

Sin embargo, el funcionario consideró que una eventual reincorporación de Venezuela como productor activo podría beneficiar al mercado internacional.

"Esperamos que, en el mediano plazo, el hecho de que entre al mercado esa oferta petrolera restringida que tiene, pues va a favorecer a todos", afirmó el ministro.

Agregó que siempre es importante y bueno que entren nuevos y más agentes productores de petróleo sea Venezuela o cualquier otro país ya que con "más competidores habrá un mejor mercado y por supuesto un mejor precio".

