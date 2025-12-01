MEM hará prelicitación para cierre técnico de Campo Xan durante este mes

-

Se espera que la licitación formal pueda estar lista para inicios de 2026.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que este mes llevará a cabo un proceso de previo a la licitación pública para contratar a la empresa que hará los trabajos técnicos para el cierre de los pozos y las instalaciones del Campo Petrolero Xan, ubicado en San Andrés, Petén.

La información fue confirmada por Erwin Barrios, viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos del MEM, quién indicó que la cartera "avanza con las especificaciones técnicas para el cierre de Campo Xan".

Barrios confirmó que el Ministerio trabaja en "crear las bases de licitación" con las cuales se buscará contratar los servicios de una empresa que lleve a cabo el cierre de 59 pasos y el desmantelamiento, cierre y abandono del campo petrolero en mención.

Actualmente Campo Xan se encuentra en resguardo del Ejército. (Foto: Archivo / Soy502)

"Se tiene previsto publicar las bases preliminares como invitación a las empresas", precisó el viceministro.

Precisó que esta "prelicitación" se llevaría a cabo en diciembre 2025 "para avanzar hacia la licitación que se lanzará formalmente a inicios de 2026".

El funcionario también confirmó que el presupuesto del próximo año "contempla los gastos correspondientes para iniciar con estos trabajos".

Según las estimaciones presentadas por el MEM, en citaciones en el Congreso de la República, se estima que el monto que se necesita para llevar a cabo el proceso de cierre del Campo Xan es de unos US$ 48.4 millones (Q 370.7 millones).

Las autoridades del Ministerio también han precisado que actualmente los pozos del Campo Xan están bajo el resguardo del Ministerio de la Defensa y que la maquinaría está desconectada de la energía eléctrica y no hay ninguna operación en el lugar.

Compras para el Campo XAN

En el portal guatecompras.gt se muestra que el pasado 10 de noviembre la cartera de Energía y Minas adjudicó el concurso con el Número de Operación Guatecompras (NOG) 28305418 con el cual adquirió 3,300 galones de diésel por un monto de Q 88,935.00.

Si el proceso de licitación no tiene atrasos los trabajos para llevar a cabo el cierre ce Campo Xan podrían comnezar en el segundo semestre del próximo año. (Foto: Archivo / Soy502)

En el concurso se especifica que dicha compra es para la Dirección General de Hidrocarburos del MEM para asegurar la operación ininterrumpida del generador del Campo Xan, es cual es "indispensable para garantizar acceso a los servicios básicos como agua y electricidad", según se consignó.

Los documentos precisan que la compra forma parte de los compromisos adquiridos luego de que el pasado 12 de agosto de 2025 fueran entregadas las instalaciones de Campo Xan al Estado, debido a que el contrato de explotación llegó a su final.

Justifican que es necesario contar con el combustible para que el personal que se encuentra en el lugar pueda contar con servicios básicos mientras se otorgan las instalaciones a una empresa para que lleve a cobo el cierre, desmantelamiento y abandono del área.