MEM pide a guatemaltecos "no salir corriendo a comprar combustible"

El Ministerio de Energía y Minas descartó el desabastecimiento de combustibles en el país, e hizo un llamado a los guatemaltecos a no "correr" a llenar los tanques.

Al término de una reunión con diputados en el Congreso de la República, el titular del Ministerio de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata, instó a los guatemaltecos a no apresurarse para comprar combustibles, ya que no habrá desabastecimiento, sin embargo, aclaró que el producto que ingrese al país tendrá precios más altos.

"Es importante decirle a los guatemaltecos que no hay que salir corriendo a echar combustible porque se vaya agotar, eso no es cierto, el país está abastecido aún. No hay nada en la cadena de comercialización que nos haga pensar que no habrá reposición, sin embargo, sí será a precios mayores", aseguró el funcionario.

No pudo tomarlos por sorpresa

Pimentel Mata justificó el alza de los precios por el conflicto que se vive entre Ucrania y Rusia y agregó que se veía venir desde hace varios días, por lo que la subida de este miércoles, de entre Q2 y Q3, no pudo tomar por sorpresa a los guatemaltecos.

"Honestamente no creo que haya sido una sorpresa, porque desde hace semanas estamos viendo la tendencia al alza, que ahora es real por los incrementos de precio de combustibles y petróleo debido al conflicto entre Rusia y Ucrania", aseguró el funcionario.

Además, indicó que mientras continúe el enfrentamiento bélico entre aquellos países, los precios seguirán al alza.

Aumento

Varios expendios de combustible en la ciudad de Guatemala aplicaron un aumento de Q2 en los precios de las diferentes modalidades de servicio. La gasolina superior se encuentra en Q35.99, mientras que la regular a Q35.39, por galón. El diésel se encuentra a Q33.09.

Según el último monitoreo de precios del Ministerio de Energía y Minas de este martes 1 de marzo, el precio promedio de la gasolina superior era de Q33.88, mientras que la regular se encontraba en Q33.29.