Los memes de Mbappé inundaron las redes luego de no fichar por el Real Madrid

Mbappé no logró la contratación del Real Madrid por lo que deberá seguir jugando para el París Saint-Germain.

OTRAS NOTICIAS: Este fue el mensaje de Mbappé luego de no fichar por el Real Madrid

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid no se logró, luego de que el PSG no aceptara ninguna de las ofertas del Real Madrid de hasta 200 millones de euros, los aficionados madridistas esperaban este fichaje pero no se concretó.

Ante esto, las redes sociales no perdonaron y el tema Mbappé figuró en los memes de los usuarios.

Estos son algunos:

Mercado de fichajes

El mercado de los fichajes terminó con la cesión de Griezmann, la cual es por un año pero con otro año opcional. El acuerdo incluye una obligación de compra al término de la segunda temporada, estimada en 40 millones de euros según los medios españoles.

'Grizou', a su vez, liberó un hueco para el delantero del Sevilla Luuk de Jong, que se une así al Barça.

Se trata de la operación de mayor impacto en este último día del mercado de fichajes en la Liga española, y viene motivado por la necesidad del club catalán, acuciado por los problemas económicos, de aligerar su masa salarial.