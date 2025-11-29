Versión Impresa
El guatemalteco Nathaniel Méndez Laing lidera la victoria del MK Dons

  • Con información de Bryan Anton / Colaborador
29 de noviembre de 2025, 16:14
Nathaniel anotó de penal en la victoria del MK Dons. (Foto: MK Dons)

El guatemalteco Nathaniel Méndez Laing contribuyó con un tanto en la victoria 2-1 del MK Dons sobre Fleetwood, en la jornada 18 de la League Two (Cuarta División) de Inglaterra.

Méndez Laing tuvo sangre fría para ejecutar el penalti, que significó el 1-0 en el minuto 37, tras una falta del guardameta Jay Lynch sobre Joe Tomlinson. Lo hizo disparando al ángulo inferior izquierdo.

Aarón Nemane subió el 2-0 a la pizarra, en el 68, con un remate rasante desde el corazón del área, y cuatro más tarde, el Fleetwood, logró acercarse mediante Ched Evans.

Nat, quien volvió a la titularidad y jugó 70 minutos tras perderse un juego por lesión, y su equipo se mantienen así en la tercera posición, justo la última que otorga promoción directa para la siguiente categoría.

Volverán a la acción liguera el 9 de diciembre cuando enfrenten Notts County. Antes, el sábado que viene, se miden con el Oldham Athletic por la segunda ronda de la FA Cup.

