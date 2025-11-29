El guatemalteco Nathaniel Méndez Laing lidera la victoria del MK Dons

El guatemalteco Nathaniel Méndez Laing contribuyó con un tanto en la victoria 2-1 del MK Dons sobre Fleetwood, en la jornada 18 de la League Two (Cuarta División) de Inglaterra.
Méndez Laing tuvo sangre fría para ejecutar el penalti, que significó el 1-0 en el minuto 37, tras una falta del guardameta Jay Lynch sobre Joe Tomlinson. Lo hizo disparando al ángulo inferior izquierdo.
Aarón Nemane subió el 2-0 a la pizarra, en el 68, con un remate rasante desde el corazón del área, y cuatro más tarde, el Fleetwood, logró acercarse mediante Ched Evans.
Nat, quien volvió a la titularidad y jugó 70 minutos tras perderse un juego por lesión, y su equipo se mantienen así en la tercera posición, justo la última que otorga promoción directa para la siguiente categoría.
Volverán a la acción liguera el 9 de diciembre cuando enfrenten Notts County. Antes, el sábado que viene, se miden con el Oldham Athletic por la segunda ronda de la FA Cup.