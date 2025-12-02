¡Otra baja en el Real Madrid! Mendy se lesiona y volvería a las canchas hasta el 2026

-

Tras reaparecer como titular la semana pasada ante el Olympiacos en la Champions, el lateral izquierdo Ferland Mendy volvió a lesionarse, según informó el Real Madrid en un comunicado.

El club blanco precisó que al defensor francés se le diagnosticó una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Mendy, quien se sometió este martes 2 de diciembre a una resonancia, pasó siete meses de baja por una rotura del tendón proximal del recto anterior del cuádriceps derecho, sufrida en la pasada final de la Copa del Rey ganada por el Barcelona.

Aunque el club no especificó un tiempo estimado de recuperación, el galo se perderá el partido del miércoles contra el Athletic Bilbao y posiblemente no vuelva a jugar hasta el próximo año. Su baja se suma a la lista de defensores lesionados, en la que también figuran Alaba, Carvajal y Huijsen.

Este año, Mendy ha disputado 15 partidos, 14 la pasada temporada hasta que cayó lesionado en la final de Copa. (Foto: Real Madrid)

Sin embargo, la ausencia de Mendy no representa un problema mayor para el técnico, pues tanto Carreras como Fran García están disponibles y han logrado mantenerse al margen de la plaga de lesiones que ha afectado al equipo durante la era Xabi.