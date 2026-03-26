Fueron contratados para realizar un trabajo y aparecieron sin vida

Los cuerpos presentaban señales de violencia.
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Anderson Elias Ixcotoyac Reyes y Darvin Isai Sánchez Gómez salieron de su casa, bordo de un vehículo, para realizar un trabajo, pero ya nunca regresaron.
Familiares afirmaron que lograron comunicarse con ellos en el transcurso del día, pero por la noche ya no respondieron.
En las redes observaron que el auto donde viajaban había sido localizado abandonado en la zona 7 de Ixcán, Quiché.
Los cuerpos sin vida de los jóvenes fueron encontrados durante la tarde del miércoles.
Las autoridades investigan si doble crimen se trató de un robo, pues en el vehículo hacían falta varios paneles y baterías que los jóvenes trabajaban, ya que habían sido contratados para una instalación.
Tras varias horas de búsqueda fueron localizados en una vivienda abandonada, a varios kilómetros del lugar donde fue localizado el vehículo donde viajaban.