Detalles sobre la búsqueda de mujer desaparecida en San Cristóbal

  • Por Jessica González
13 de agosto de 2025, 09:01
Su familia sigue clamando por ayuda para poder ubicarla. (Foto: Cortesía)

Thelma Galindo fue vista cuando caminaba sobre el bulevar sur, con dirección a la Villalobos.

Thelma Gricelda Galindo Oscal, de 59 años, desapareció el domingo 3 de agosto cuando salió de su cada, ubicada en Residenciales Villas Club El Dorado, 40 calle, zona 8 de Mixco, San Cristóbal.

Una familiar de la desaparecida, contó a Soy502 que Galindo salió diciendo que solo iría a caminar, por lo que únicamente llevaba un pachón de agua color rosado.

Intensa búsqueda

Según familiares, la mujer fue vista cuando se dirigía hacia el bulevar sur, con dirección a Villalobos.

Se realizó un mapeo con dron en toda el área, sin ningún resultado.

(Foto: Cortesía)
(Foto: Cortesía)

Además, han solicitado el registro de las cámaras a diferentes comercios del lugar, sin embargo, no han tenido éxito, pues algunos les han negado la ayuda.

Recientemente, lanzaron un nuevo boletín para que la búsqueda tenga un mayor alcance.

