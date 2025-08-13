Detalles sobre la búsqueda de mujer desaparecida en San Cristóbal

Thelma Galindo fue vista cuando caminaba sobre el bulevar sur, con dirección a la Villalobos.
Thelma Gricelda Galindo Oscal, de 59 años, desapareció el domingo 3 de agosto cuando salió de su cada, ubicada en Residenciales Villas Club El Dorado, 40 calle, zona 8 de Mixco, San Cristóbal.
Una familiar de la desaparecida, contó a Soy502 que Galindo salió diciendo que solo iría a caminar, por lo que únicamente llevaba un pachón de agua color rosado.
Intensa búsqueda
Según familiares, la mujer fue vista cuando se dirigía hacia el bulevar sur, con dirección a Villalobos.
Se realizó un mapeo con dron en toda el área, sin ningún resultado.
Además, han solicitado el registro de las cámaras a diferentes comercios del lugar, sin embargo, no han tenido éxito, pues algunos les han negado la ayuda.
Recientemente, lanzaron un nuevo boletín para que la búsqueda tenga un mayor alcance.