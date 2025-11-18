Adolescente contactó a alguien en "Roblox" y desapareció en México

La menor de 14 años fue vista por última vez el 14 de noviembre.
OTRAS NOTICIAS: ¿Qué pasó? Reportan fallas en X y plataformas por incidente de Cloudflare
Kimberly Viridiana Cima Montes, de 14 años, desapareció el 14 de noviembre en la colonia Palmiras, Escobedo, México.
Según la madre, su hija estaba en comunicación con un hombre que se llama Rafael, originario de la Ciudad de México, a quien conoció través del videojuego conocido como 'Roblox'.
Las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León, ya recibieron la denuncia, por lo que ya se emitió un reporte de búsqueda.
Alerta: riesgos del Roblox
Esta plataforma, que se autodenomina "el universo virtual definitivo", ofrece millones de juegos y entornos interactivos, conocidos como experiencias. Parte del contenido es desarrollado por Roblox, pero gran parte es generado por los usuarios.
Por ello, una perturbadora investigación expone lo fácil que es para los niños encontrar contenido inapropiado e interactuar sin supervisión con adultos en la plataforma de juegos.
El informe reveló que niños de tan solo cinco años podían comunicarse con adultos mientras jugaban en la plataforma, y halló ejemplos de interacción entre adultos y niños sin una verificación de edad efectiva.
Esto ocurrió a pesar de que Roblox modificó su configuración en noviembre pasado, de modo que las cuentas registradas como pertenecientes a menores de 13 años ya no pueden enviar mensajes directos a otros usuarios fuera de juegos o experiencias, teniendo acceso únicamente a mensajes públicos.
Roblox reconoce que los niños que usan la plataforma pueden estar expuestos a contenido dañino y a personas malintencionadas.