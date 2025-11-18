¿Qué pasó? Reportan fallas en X y plataformas por incidente de Cloudflare

-

Una caída masiva impactó este 18 de noviembre de 2025 a múltiples plataformas a nivel global, dejando inestables o inaccesibles servicios digitales como X (anteriormente Twitter), Canva, ChatGPT, video juegos, entre otros.

Durante la mañana de este 18 de noviembre de 2025, múltiples plataformas digitales experimentaron fallas generalizadas que afectaron el acceso y funcionamiento de distintos servicios en línea.

Usuarios de redes sociales y aplicaciones reportaron interrupciones en X, Canva, ChatGPT y otros sitios web que dependen de los servicios de red de Cloudflare.

La compañía de servicios confirmó que se encuentra analizando un incidente que impactó a varios de sus clientes. Se trata de una caída simultánea de distintas plataformas.

Hasta el momento, no se han detallado las causas del incidente. Sin embargo, Cloudflare informó que continúa trabajando para restaurar la operación normal y determinar el origen de la falla que dejó a millones de usuarios con servicios inestables o inaccesibles.

En el caso de X, los reportes de los usuarios señalaron dificultades para cargar publicaciones, errores al conectar con los servidores y fallas en la versión web.

De acuerdo con los registros compartidos por afectados, alrededor del 67% de los problemas correspondieron a fallos al actualizar el contenido; un 17%, a interrupciones en la conexión; y el 16% restante, a errores en la interfaz web.

Hasta el momento Cloudflare no ha emitido un comunicado oficial, aunque en incidentes anteriores el servicio ha regresado de forma gradual después de algunas horas.

Además plataformas como Canva, el videojuego League of Legends y herramientas basadas en inteligencia artificial presentaron interrupciones, algunas de ellas de manera total y otras con funciones limitadas.

*Con información de N+