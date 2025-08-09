Alumno de 16 años dispara dentro de un colegio de San Miguel Petapa

Según las autoridades, el menor pretendía realizar un ataque armado dentro del establecimiento.
Un menor de 16 años llegó armado a un centro educativo ubicado en la aldea Santa Inés, San Miguel Petapa, y disparó dentro de una de las aulas como señal de amenaza.
Según agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el alumno había faltado varios días a clases y al empezar la semana de exámenes sospechaba que no le entregarían las evaluaciones.
Por ello se presentó con un arma y comenzó a disparar dentro del salón.
Autoridades lograron detenerlo y le incautaron una pistola Arcus calibre 9mm.