Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Alumno de 16 años dispara dentro de un colegio de San Miguel Petapa

  • Por Jessica González
09 de agosto de 2025, 14:19
El menor temía que no le dieran los exámenes y se presentó armado. (Foto: Shutterstock)

El menor temía que no le dieran los exámenes y se presentó armado. (Foto: Shutterstock)

Según las autoridades, el menor pretendía realizar un ataque armado dentro del establecimiento.

OTRAS NOTICIAS: ¡Dispara al aire! Estudiante de 14 años llega armado a centro educativo

Un menor de 16 años llegó armado a un centro educativo ubicado en la aldea Santa Inés, San Miguel Petapa, y disparó dentro de una de las aulas como señal de amenaza

Según agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el alumno había faltado varios días a clases y al empezar la semana de exámenes sospechaba que no le entregarían las evaluaciones.

Por ello se presentó con un arma y comenzó a disparar dentro del salón.

Autoridades lograron detenerlo y le incautaron una pistola Arcus calibre 9mm.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar