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Bala perdida impacta vehículo y deja herida a una menor de seis años

  • Por Maria Fernanda Gallo
21 de junio de 2026, 10:12
El proyectil de arma de fuego atravesó la estructura del vehículo. (Foto:&nbsp;Bomberos Municipales Departamentales)

El proyectil de arma de fuego atravesó la estructura del vehículo. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Una menor de seis años resulta herida por una bala perdida.

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Bomberos Municipales Departamentales atendieron una emergencia en Villa Hermosa , Villa Nueva, en donde se atendió a una menor de edad, quien resultó herida por una bala perdida.

El hecho ocurrió cuando un vehículo circulaba sobre la ruta y fue impactado por el proyectil.

Dentro del transporte se conducía una familia en plena mañana de este domingo 21 de junio.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

El disparo atravesó la estructura del vehículo logrando llegar a la niña de seis años, quien se trasladaba en la parte de atrás del transporte.

La menor fue llevada de emergencia a un centro asistencial. Mientras en el lugar, la Policía Nacional Civil (PNC) investiga el hecho.

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