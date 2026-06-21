Bala perdida impacta vehículo y deja herida a una menor de seis años

Una menor de seis años resulta herida por una bala perdida.
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Bomberos Municipales Departamentales atendieron una emergencia en Villa Hermosa , Villa Nueva, en donde se atendió a una menor de edad, quien resultó herida por una bala perdida.
El hecho ocurrió cuando un vehículo circulaba sobre la ruta y fue impactado por el proyectil.
Dentro del transporte se conducía una familia en plena mañana de este domingo 21 de junio.
El disparo atravesó la estructura del vehículo logrando llegar a la niña de seis años, quien se trasladaba en la parte de atrás del transporte.
La menor fue llevada de emergencia a un centro asistencial. Mientras en el lugar, la Policía Nacional Civil (PNC) investiga el hecho.