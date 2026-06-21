Elder Castillo, considerado "el hombre más obeso de Guatemala", se transforma

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La transformación de Elder Castillo es signo de valor y determinación tras haber estado postrado por años debido a su peso luego de lograr bajar 511 libras.

Elder fue registrado como el hombre más obeso de Guatemala al pesar 841 libras, con tan solo 26 años, lo que causaba que no pudiera levantarse de la cama e incluso tuviera dolor para respirar.

En redes sociales se ha observado que Elder, originario de Morales, Izabal, se ha transformado a sus 36 años. Actualmente pesa 330 libras, tras una lucha de vida, ahora puede moverse y está recuperando su vida luego de años de dolor y padecimientos.

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Un dolor de vida

Su cuerpo habría empezado a presentar deformaciones, especialmente en sus extremidades, además de otros padecimientos que limitaban su movilidad.

Elder pasó postrado a una cama del 2016 hasta 2022, y narra que antes de perder su movilidad por completo, cuando necesitaba salir rumbo a la iglesia, varios conductores rechazaban llevarlo por su peso y por eso caminaba.

Sin embargo, el deterioro de su salud cada vez era peor, "de repente venía orinando sangre porque mi cuerpo no aguantaba el movimiento, también me sangraba el ombligo" dijo Elder quien padece un trastorno endocrino metabólico lo que causaba su obesidad.

Su estado critico de salud le hacían totalmente dependiente de su esposa y de sus padres, quienes se encargaban de cuidarlo y atender sus necesidades.

Su cuerpo no podía resistir más, había perdido la esperanza e incluso se preparaba para su muerte.

Una comunidad que acompaña

Su salud era tan grave que incluso era considerado por varios médicos como desahuciado, hasta que un pastor de una iglesia le insistió en viajar a Ciudad de Guatemala en busca de una opción.

Williams, el pastor le propuso conocer al cirujano bariátrico Juan Altuve y la nutricionista Pamela Peña, quienes decidieron un plan para poder transformarlo.

Pero, Elder vería imposible por lo costoso que sería subsidiar un traslado, alimentación y los gastos médicos.

Sin embargo, como muestra de esperanza su comunidad, miembros de la iglesia, familia y amigos realizaban colectas para apoyarle.

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Hasta el momento se ha sometido a una cirugía bariátrica y un bypass gástrico para salvar su vida.

Además de mantener una dieta estricta y ejercicios.

Hoy su camino posee esperanza pero aún continua en su lucha, ya que tras perder tanto peso su cuerpo posee piel suelta, la que debe ser sometida a otros procedimientos médicos.

Pero, Elder guarda la esperanza y su vida ha podido continuar junto a sus hijos y demás familia.

Actualmente se dedica a actividades agrícolas, al cuidad de animales y a servir desde su fe a la comunidad de la que tanto apoyo recibió.