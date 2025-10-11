El mensaje de Ana Lendl desde Miss Grand International al ingresar al Top 20

-

Ana Lendl dio un poderoso mensaje durante un "en vivo" con los fans mientras concursa en Miss Grand International por el apoyo al ingresar al Top 20.

La guatemalteca entró al codiciado listado en la primera ronda de las 20 mejores en "The Country's Power of the year" y su filosofía en la competencia pegó en el corazón de los fanáticos de los certámenes de belleza, pues su manera de pensar es muy certera y auténtica.

"Esperemos que quedemos así chicos (en el top 20), no nos confiemos, seguimos humildes, adelante t demos lo mejor de nosotros, no nos confiemos mucho, no seamos arrogantes, seamos humildes, bien portados, con mucha energía y mucho amor, así es como lo quiero hacer, así es como quiero competir", dijo.

Personas de Cuba, Honduras, Panamá, entre otros países manifestaron su amor por Ana, quien ha ganado el cariño de los latinos.

Ana ha logrado conquistar el corazón de muchas personas dentro de la organización, tanto maquillistas como diseñadores y otros trabajadores han quedado impactados con su nobleza y calidez.

Los guatemaltecos lograron con su voto que la representante de su país fuera una de las seleccionadas, ahora se abre la votación para apoyar a la guatemalteca a se la mejor en traje de baño. Ingresa n Instagram para votar por ella:

La final de Miss Grand International se llevará a cabo el 18 de octubre de 2025.

