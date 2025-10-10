El mensaje de Bernardo Arévalo en el Enade 2025

-

Mediante un mensaje pregrabado, el presidente Bernardo Arévalo habló sobre las acciones que ha emprendido su gobierno para atraer inversión a Guatemala.

Aunque se encuentra de gira por Europa, el presidente Bernardo Arévalo tuvo participación en la décimo novena edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo, Enade 2025.

Como parte de una de las actividades de cierre de esa actividad, se reprodujo un video pregrabado por mandatario, en el cual mencionó las acciones que tiene en marcha el Gobierno y que, a su criterio, hacen a Guatemala un país "atractivo para la inversión extranjera".

En primera instancia, se refirió a intervenciones de corte social, como la construcción de hospitales, puestos y centros de salud, y destacó los programas de créditos para pequeños productores agrícolas y la compra de primera vivienda, así como el fondo de becas universitarias.

Para que el país "alcance su máximo potencial", se deben "multiplicar las oportunidades para que todas las personas tengan la posibilidad real de crecer y prosperar", dijo.

“ Hay quienes desconfían de este enfoque, pero estamos convencidos de que estas medidas tienen también un evento multiplicador en las actividades del sector privado ” Bernardo Arévalo, presidente de la República

Arévalo destaca rescate del CIV

El gobernante también destacó acciones para combatir la corrupción en instituciones como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Esa cartera "se está recuperando y redirigiendo hacia su función real", ya que estaba "capturada por intereses mafiosos", afirmó, pero no detalló los resultados obtenidos.

Otros temas que remarcó fueron:

Crecimiento del producto interno bruto real

Deuda pública como la más baja de este continente

Puntuación brindada por calificadoras de riesgo crediticio internacionales

Aprobación de la Ley de Competencia

Apoyo de Estados Unidos para modernizar los puertos y ferrocarril

Avance de negociaciones sobre aranceles con EE. UU.

Proyectos para digitalizar procesos en entidades estatales que emiten licencias

Presentación de iniciativas ante el Congreso, como la antilavado

"Consensos nacionales en riesgo"

Para finalizar, el Presidente habló sobre los procesos de elección que habrá el próximo año en el Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad y Contraloría General de Cuentas.

Según dijo, desde 2017 ha "colapsado" un consenso social que había en materia de seguridad y justicia, "permitiendo que ciertas mafias" ocupen espacios en tales instancias. En ese marco, hizo ver que "el próximo año es crucial para la posibilidad de recuperar el rumbo".

En su mensaje, Arévalo llamó a hacer lo necesario para asegurar que los procesos de selección "se desarrollen con los estándares más altos de transparencia".

"Estamos ante la batalla definitiva entre la gente decente de Guatemala, por un lado, y la corrupción y la impunidad, por el otro", expresó.