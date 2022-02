"Una verdadera maestra del engaño": La advertencia de un exnovio de Belinda

Tras la ruptura de Criss Angel con Belinda, este lanzó una fuerte advertencia sobre la cantante.

EN CONTEXTO: Salen a luz detalles sobre la inesperada ruptura amorosa de Belinda y Nodal

Luego que Christian Nodal anunciara el fin de su relación con Belinda, los fanáticos han comenzado a indagar cuáles son los motivos de su separación, y entre todo lo ocurrido ha salido a relucir la relación que la cantante tuvo con Criss Angel.

Los internautas aseguraron que el ilusionista habría advertido que Belinda "no es quien aparenta ser".

En septiembre del 2017, cuando Criss y Belinda dieron por finalizada su relación, él escribió un mensaje en el que la tachó de "Verdadera maestra del engaño".

"No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño", expresó el ilusionista tras separarse de la intérprete de "Bella traición".

Pero el mago se los quiso advertir a todos y nadie le hizo caso ahí está las consecuencias de caer en las garras de la estafadora de hombres pic.twitter.com/teWgJSYQAQ — harp (@harp55695715) February 13, 2022

Cinco años después de aquella ruptura, las palabras de Criss Angel resuenan en los seguidores de Christian Nodal, pues aseguran que el mensaje del mago se trataba de advertencia para las futuras parejas sentimentales de Belinda.

En ese entonces, Belinda prefirió no dar demasiados detalles al respecto, "A mí lo único que me afecta es lo que pienso de mí misma y es lo que hago. No hablo mal de nadie", dijo para el programa 'Ventaneando'.

Sobre su reciente rompimiento con Christian Nodal, Belinda no se ha pronunciado al respecto. Aunque la prensa mexicana la captó el pasado lunes 14 de febrero en el aeropuerto de la Ciudad de México, la famosa prefirió evadir las cámaras y salió corriendo para evitar dar declaraciones.