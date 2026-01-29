El mensaje de la escuela de párvulos tras fallecimiento de maestra

La docente falleció tras ser alcanzada por una bala durante un asalto en Mixco.
EN CONTEXTO: Maestra de párvulos muere durante un ataque armado en Mixco
Ana Cecilia Lima Yupe, de 24 años, murió luego de ser alcanzada por una bala durante un asalto ocurrido en el bus donde se transportaba.
Lima iba para San Juan Sacatepéquez cuando cuatro sujetos se subieron al bus para asaltar a los pasajeros.
Ante los nervios y el susto, Ana Cecilia intentó descender de la unidad, momento en el que fue alcanzada por un disparo.
Lima laboraba como maestra en la Escuela Oficial de Párvulos No. 64.
El establecimiento dejó un mensaje en la entrada, afirmando que la entrega de útiles, planificada para este jueves, quedó cancelada.
Además, la institución educativa se pronunció ante la pérdida, uniéndose al dolor de la familia.