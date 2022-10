El emotivo mensaje de J.K Rowling tras la muerte de Robbie Coltrane "Hagrid"

JK. Rowling, creadora de "Harry Potter" utilizó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje a Robbie Coltrane, tras conocerse de su fallecimiento.

Este viernes 12 de octubre, la noticia del fallecimiento de Robbie Coltrane causó conmoción alrededor del mundo.

El actor se ganó el cariño de miles de seguidores, gracias a su papel de "Hagrid" en las películas de Harry Potter.

Ante esto, JK Rowling, creadora de la popular historia e ficción, dedicó un emotivo mensaje a Robbie.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022

"Nunca volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie. Tenía un talento increíble, completamente único, y fui más que afortunada de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él. Envío mi cariño y más sentido pésame a su familia, sobre todo a sus hijos", publicó la escritora.

Rowling acompañó su mensaje con una fotografía en la que se le observa junto al actor, ambos vestidos formal frente a la luz de las velas.

Robbie falleció a la edad de 72 años, en un hospital cerca de su residencia en Escocia. Varios medios internacionales aseguran que estuvo varios meses con un delicado estado de salud.