El mensaje de Lamine Yamal por el Balón de Oro a Dembélé

A pesar de no ganar el Balón de Oro, Lamine Yamal se mostró tranquilo y paciente en redes sociales, donde este martes compartió una publicación con un mensaje de agradecimiento por conseguir nuevamente un premio individual.
OTRAS NOTICIAS: Enfermería llena: Barcelona confirma la lesión de dos jugadores
En su perfil de Instagram, Lamine decidió subir varias fotos de la ceremonia del Balón de Oro. Aparece junto a su familia y varios amigos que viajaron a París. Además, escribió un texto en inglés con unas palabras de felicitación a su excompañero del Barcelona, Ousmane Dembélé, ganador del máximo premio.
"El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a Dembélé por el premio y la gran temporada", comentó Yamal.
El 10 del Barcelona se quedó con el segundo lugar de las votaciones. Con 18 años, el delantero está confiado en que volverá el próximo año y peleará por ganar este premio.
Regresa a la cancha
Tras varias semanas lesionado por una pubalgia, Yamal trabajó este martes en la sesión de entrenamiento del Barsa, aunque en la sesión el joven español hizo una actividad especia al margen del resto de sus compañeros.