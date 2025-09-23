Enfermería llena: Barcelona confirma la lesión de dos jugadores

El centrocampista del Barcelona, Gavi, se someterá el martes a una artroscopia por una lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha tras fallar el tratamiento conservador, anunció este lunes el club catalán.
"Para garantizar la mejor recuperación y regreso a la dinámica competitiva, Gavi se someterá este martes a una revisión artroscópica a cargo del Dr. Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club", dio a conocer el equipo en un comunicado.
El mismo médico ya operó al jugador de una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo en la misma rodilla en noviembre de 2023.
Por su parte, el Barcelona también confirmó la lesión de Fermín López, que se marchó del césped el domingo con molestias musculares en la victoria de su equipo ante el Getafe (3-0).
"El jugador Fermín López presenta una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo. El tiempo de baja será de unas tres semanas", indicó el cuadro azulgrana.
De esta manera, ambos futbolistas se unen a los también lesionados Lamine Yamal, Alejandro Balde y Marc-André ter Stegen.