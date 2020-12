El mensaje del padre de la joven futbolista desaparecida (video)

Durante la marcha que organizaron familiares y amigos de Sharon Santa Cruz, su papá relató los días que les ha tocado vivir sin ella.

"Nos sentimos muy mal, estamos muy mal toda la familia, cuesta vivir, cuesta estar así. No dormimos los cuatro días que ella no ha estado con nosotros. El apoyo de las autoridades es muy escaso... el Ministerio Público está manejando su investigación, pero se están tardando mucho porque mi hija carga un teléfono, obviamente tiene GPS, no ha usado la tecnología el MP para saber dónde está", dijo Hugo Santa Cruz.

El padre de la joven de 17 años explicó que ella acudió a un partido en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 capitalina. Un piloto de Uber, conocido por la familia, se encargó de llevarla.

El Padre de la futbolista Sharon Santa Cruz, quien desapareció el 20 de diciembre, dice que "el apoyo de las autoridades ha sido muy escaso" en la búsqueda de su hija. pic.twitter.com/sIYKFvzKGY — laCuerda (@laCuerda2) December 23, 2020

Al finalizar el partido, el papá señala que el mismo conductor se dirigió al estadio para trasladar a Sharon hasta su casa. Pero la joven ya no estaba.

El padre dijo que testigos indicaron que la joven se había ido en otro vehículo. La futbolista tiene activa una alerta Alba-Keneth.

La familia compartió una fotografía de un automóvil verde sospechoso de haberse llevado a Sharon. De momento, no se tienen más características del auto.

