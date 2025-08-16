El mensaje de presidenta de México tras reunión en Guatemala

-

Tras su visita en el país, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se pronuncia.

La presidenta de México llegó al país el recién pasado 15 de agosto y durante una reunión, Belice, Guatemala y México firmaron una declaración para la "Protección de la Gran Selva Maya", reforzando su compromiso con la biodiversidad, el patrimonio histórico y la cooperación internacional.

Tras dicho encuentro, la mandataria mexicana se pronunció a través de sus redes sociales sobre los logros alcanzados.

"En una reunión histórica, nos unimos los jefes de Estado de Belice, Guatemala y México para crear el Corredor Biocultural Gran Selva Maya, que integra 5.7 millones de hectáreas de selva tropical, la segunda más grande del continente después de la Amazonia", dijo Sheinbaum.

También afirmó que como países vecinos, todos estamos hermanados a través de la historia de pueblos milenarios.

"Por ejemplo, un mundo maya que no conocía las fronteras actuales y tuvo la voluntad de dejar un legado para las futuras generaciones", afirmó.

Este fue el comunicado

Importancia de la civilización maya

Por su parte el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, subrayó la importancia de la civilización maya y su legado, "visible en los textos escritos en piedra y en los testimonios de quienes viajaron largas distancias desde el centro de México".

"Los pueblos de Mesoamérica compartimos una raíz común y este territorio es un testimonio vivo de nuestra historia, que debemos recuperar, preservar y potenciar", afirmó Arévalo.

Por último, la presidenta de México Claudia Sheinbaum expresó su satisfacción por la firma de este acuerdo trilateral.