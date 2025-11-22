El mensaje de Raschel Paz tras llegar al Top 30 en Miss Universe

-

Raschel Paz reapareció tras brillar y hacer historia como elegida en el Top 30 de la 74 edición de Miss Universe.

La guatemalteca envió un poderoso mensaje de agradecimiento donde a la vez, afirmó su sentir tras este capítulo en su vida.

"Tengo sentimientos encontrados, porque los concursos de belleza a veces no reflejan el trabajo integral, humano y silencioso que una mujer realiza durante todo su proceso. A veces los resultados no son un espejo fiel de todas esas madrugadas, sacrificios, lágrimas, disciplina y preparación que hay detrás. Pero si algo me llevo de este concurso es, la capacidad de reconocer y agradecer los logros y los milagros que Dios nos regala en cada etapa", expresó, afirmando su ardua labor para llegar hasta el final.

Raschel Paz durante la pasarela del Top 30. (Foto: AFP)

La guatemalteca explicó que los propósitos de Dios siempre se cumplieron y por ello está satisfecha de la labor realizada:

"He aprendido que Dios siempre nos permite llegar hasta donde Él sabe que debemos estar. Si no seguí avanzando, no fue por falta de esfuerzo, sino porque Dios conoce los caminos en los que quiere ponerme y también aquellos de los que quiere protegerme. Entrar al Top 30 entre 120 mujeres impresionantes no es cualquier cosa. La preparación, la entrega y la fortaleza que vi en cada una de ellas es admirable y eso hace que mi gratitud sea aún más grande".

"Esta participación se la entregué completamente a Él, confié en Su voluntad y en Su tiempo perfecto. Lo que es para nosotros siempre nos encontrará y lo que no, simplemente no nos pertenece. En este proceso perdí y sacrifiqué muchas cosas de mi vida personal, pero también gané otras que no tienen precio: crecimiento, madurez, disciplina, humildad, fe y una claridad nueva sobre quién soy y hacia dónde quiero ir".

"Hoy cierro una etapa que marcó profundamente mi vida. Un ciclo de concursos de belleza que me formó, me quebró y me reconstruyó, que me enseñó a soltar, a confiar y a caminar con la frente en alto, incluso cuando el corazón está sensible. Estoy abierta a lo que venga, a las oportunidades que la vida y Dios quieran poner en mi camino", dijo.

A los seguidores nacionales les dedicó:

"¡Gracias, Guatemala! Representarlos en cada uno de mis cuatro concursos ha sido uno de los honores más grandes de mi vida. Gracias por creer, por acompañar, por estar. Hoy sí puedo decir que cierro con broche de oro, con paz en el corazón, con fe en mis pasos y con la certeza de que lo mejor siempre está por venir. Aquí sigo, agradecida, más fuerte y más consciente de que los finales también son comienzos.