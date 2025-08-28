Los alarmantes mensajes publicados por el autor de tiroteo en escuela de EEUU

-

El principal sospecho se graduó de esa escuela en el nivel primario, según foto del anuario del establecimiento.

EN CONTEXTO: Al menos 2 muertos y más de 20 heridos en tiroteo en escuela de EEUU

Al menos dos personas murieron y más de 20 resultaron heridas cuando un tirador abrió fuego en una escuela católica en Minneapolis (Minnesota, norte) el pasado del miércoles 27 de agosto, informaron funcionarios a medios estadounidenses.

CBS informó que 15 niños estaban siendo tratados en hospitales locales. La radio local reportó que varios estaban en condición crítica.

El jefe de la policía de Minneapolis identificó al presunto autor del tiroteo como Robin Westman, quien murió por una herida autoinfligida después de disparar en la Iglesia Católica de la Anunciación durante una misa matutina.

Westman, de 23 años, se graduó de la escuela primaria de la Anunciación en 2017, según una foto del anuario obtenida por CNN.

Tras una extensa revisión en redes sociales, las autoridades encontraron videos publicados en Youtube por "Robin W" el miércoles por la mañana.

Mensajes alarmantes

En los videos, dos de los cuales llevaban el nombre completo de Westman, la persona que graba hojea un cuaderno escrito a mano y muestra un tiro al blanco con la imagen de Jesús y una colección de armas, cargadores y municiones dispuestos sobre una cama.

Varios mensajes e insultos raciales y religiosos estaban escritos en las armas, incluyendo "asesino psicópata" y "¡Chúpate esto!".

También había mensajes antisemitas garabateados en las armas, uno de los cuales decía "6 millones no fueron suficientes". Otro cargador tenía el mensaje: "Mata a Donald Trump".

Otro de los cargadores de armas mostrados en los videos enumera los nombres de seis atacantes en masa, incluyendo a Adam Lanza, por quien el sospechoso escribió que tenía una "profunda fascinación".

Lanza mató a 26 personas –incluidos 20 niños– en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012. El nombre de Robert Bowers, quien fue condenado por matar a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh en 2018, también es legible en el costado de una de las armas.

Un cuaderno con diagramas de la iglesia

Por otro lado, un cuaderno identificado como propiedad del sospechoso, incluía un diagrama del interior de una iglesia que parece coincidir con la distribución de la Iglesia de la Anunciación.

Los escritos en el cuaderno, junto con las imágenes en las armas, expresan una amplia aceptación del racismo y visiones antisemitas, aunque el autor afirma que esas ideas extremistas no son expresamente la razón detrás del ataque del miércoles.

"En cuanto a mi motivación detrás del ataque, realmente no puedo señalar un propósito específico. Definitivamente no sería por racismo o supremacía blanca", se lee en el cuaderno. "No quiero hacerlo para difundir un mensaje. Lo hago para complacerme a mí mismo. Lo hago porque estoy enfermo", firma el ahora fallecido