Al menos 2 muertos y más de 20 heridos en tiroteo en escuela de EEUU

Varios niños resultaron heridos en una escuela católica.
Al menos dos personas murieron y más de 20 resultaron heridas cuando un tirador abrió fuego en una escuela católica en Minneapolis (Minnesota, norte) este miércoles 27 de agosto, informaron funcionarios a medios estadounidenses.
CBS informó que 15 niños estaban siendo tratados en hospitales locales. La radio local reportó que varios estaban en condición crítica.
El crimen ocurrió en la escuela Católica de la Anunciación en Minneapolis, Estados Unidos.
Crimen "horrible"
El gobierno de la ciudad de Minneapolis dijo que el agresor había sido "contenido" después de los disparos y que ya no había ninguna "amenaza activa" para los residentes. De acuerdo con Bloomberg, el tirador estaría entre los fallecidos.
El gobernador Tim Walz calificó la violencia de "horrible".
Children's Minnesota, un hospital pediátrico de traumatología, dijo en un comunicado que cinco niños fueron admitidos para recibir atención. Hennepin Healthcare, que tiene el departamento de emergencias más grande de Minnesota, dijo que también estaba atendiendo a pacientes del tiroteo.
La escuela fue evacuada y las familias de los estudiantes fueron dirigidas posteriormente a una "zona de reunificación" en la escuela.
*Con información de AFP