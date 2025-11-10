Programación: lo que se juega en la jornada eliminatoria de Concacaf

Si Guatemala se juega la vida en la clasificatoria al Mundial este jueves ante Panamá, también hay otros dos grupos en la región que tienen actividad y ofrecerán duelos de primer nivel, en el marco de la penúltima jornada de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Jamaica podría ser el primer clasificado de la Concacaf, en una fecha que empezará a marcar el destino de las selecciones del área de cara al Mundial en el que se instalaron de forma directa los gigantes Canadá, Estados Unidos y México por ser sedes.
Los Reggae Boyz lideran el Grupo B de la ronda final con 9 puntos y una victoria en casa ante Trinidad y Tobago (tercero con 5) sumada a una derrota de Curazao (segundo con 8) ante el último lugar Bermudas (0), le daría el pase de forma anticipada.
Pero, si los Soccar Warrios dan la sorpresa en tierras jamaicanas se meterán a la pelea, al menos, del repechaje y pondrán candente la última fecha.
Grupo C
Costa Rica (segundo con 6) y Haití (tercero con 5) juegan un duelo directo en Curazao, cualquiera que gane le meterá presión a Honduras (líder con 8), que visita a la ya eliminada Nicaragua.
Los caribeños tienen prohibido perder para mantenerse con vida porque la derrota y el triunfo de la "H" los dejaría con las manos vacías y los costarricenses y hondureños se jugarían el boleto directo en la última jornada.
El panorama pinta para que los dos boletos a la repesca continental se queden en los grupos B y C, así que Guatemala solo podrá optar por la clasificación directa al Mundial en el bloque A.
Penúltima jornada
Eliminatorias Concacaf
Jueves, 13 de noviembre
Grupo A
Surinam vs El Salvador - 4:00 p. m.
Guatemala vs Panamá - 8:00 p. m.
Grupo B
Bermudas vs Curazao - 6:00 p. m.
Trinidad y Tobago vs Jamaica - 6:00 p. m.
Grupo C
Nicaragua vs Honduras - 8:00 p. m.
Haití vs Costa Rica - 8:00 p. m.