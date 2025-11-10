Programación: lo que se juega en la jornada eliminatoria de Concacaf

-

Si Guatemala se juega la vida en la clasificatoria al Mundial este jueves ante Panamá, también hay otros dos grupos en la región que tienen actividad y ofrecerán duelos de primer nivel, en el marco de la penúltima jornada de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Jamaica podría ser el primer clasificado de la Concacaf, en una fecha que empezará a marcar el destino de las selecciones del área de cara al Mundial en el que se instalaron de forma directa los gigantes Canadá, Estados Unidos y México por ser sedes.

Los Reggae Boyz lideran el Grupo B de la ronda final con 9 puntos y una victoria en casa ante Trinidad y Tobago (tercero con 5) sumada a una derrota de Curazao (segundo con 8) ante el último lugar Bermudas (0), le daría el pase de forma anticipada.

Reggae Boyz in the lead pic.twitter.com/OI459f0OQH — Concacaf (@Concacaf) November 5, 2025

Pero, si los Soccar Warrios dan la sorpresa en tierras jamaicanas se meterán a la pelea, al menos, del repechaje y pondrán candente la última fecha.

Grupo C

Costa Rica (segundo con 6) y Haití (tercero con 5) juegan un duelo directo en Curazao, cualquiera que gane le meterá presión a Honduras (líder con 8), que visita a la ya eliminada Nicaragua.

Los caribeños tienen prohibido perder para mantenerse con vida porque la derrota y el triunfo de la "H" los dejaría con las manos vacías y los costarricenses y hondureños se jugarían el boleto directo en la última jornada.

La H busca sellar su boleto pic.twitter.com/Bq4st8IzrF — Concacaf (@Concacaf) November 7, 2025

El panorama pinta para que los dos boletos a la repesca continental se queden en los grupos B y C, así que Guatemala solo podrá optar por la clasificación directa al Mundial en el bloque A.

Penúltima jornada

Eliminatorias Concacaf

Jueves, 13 de noviembre

Grupo A

Surinam vs El Salvador - 4:00 p. m.

Guatemala vs Panamá - 8:00 p. m.

Grupo B

Bermudas vs Curazao - 6:00 p. m.

Trinidad y Tobago vs Jamaica - 6:00 p. m.

Grupo C

Nicaragua vs Honduras - 8:00 p. m.

Haití vs Costa Rica - 8:00 p. m.