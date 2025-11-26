La Fábrica de Mely y sus mermeladas de fresa con vino y mango con ron

-

La Fábrica de Mely, un conmovedor emprendimiento familiar de Huehuetenango, es la prueba de que la perseverancia supera el dolor.

María Ferlandina Tánchez se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y superación al frente de La Fábrica de Mely, una pequeña empresa familiar dedicada a la elaboración de mermeladas orgánicas, creada hace más de dos años a base de trabajo, esfuerzo y amor.

"Es una empresa que nació del dolor, porque estábamos sin trabajo. Soy madre soltera y tratábamos de sanar la pérdida de mi madre. En su memoria iniciamos con lo que ella nos enseñó: hacer mermeladas", relató emocionada Tánchez, quien dirige el emprendimiento junto a sus hijos.

Su emprendimiento la llevó a formar una pequeña empresa familiar en la distribución de varios productos. (Foto: José Gómez/Colaborador)

En sus inicios, la familia elaboraba mermeladas de piña, pepino y pétalos de rosa, pero con el tiempo ampliaron su catálogo con sabores como fresa con chía, mango con ron, fresa con vino, maracuyá y pitaya, todas elaboradas con ingredientes naturales y sin químicos.

El crecimiento ha sido constante. Actualmente, La Fábrica de Mely también produce shampoos de queratina y sábila, salsas, quesos artesanales con espinaca o chile chipotle, además de distribuir miel de Todos Santos y cafés orgánicos provenientes de distintos municipios huehuetecos.

En cada acontecimiento lo productos de la Fábrica de Mely son promocionados. (Foto: José Gómez/Colaborador)

"El inicio fue duro. Es un reto creer en uno mismo y trazarse metas que poco a poco se van cumpliendo. Hoy somos una empresa familiar con el apoyo de mis hijas María Fernanda y María Joaquina, y mi hijo Ferlandy", destacó la emprendedora.

Presencia y crecimiento

La Fábrica de Mely participa activamente en exposiciones y eventos de emprendedores, donde da a conocer la variedad de sus productos y promueve el consumo local. Además, es invitada con frecuencia a ferias y actividades organizadas en diferentes municipios del departamento, donde su marca se ha ganado el reconocimiento del público.

La empresa cuenta con una tienda física ubicada en la colonia Los Encinos, zona 5 de Huehuetenango, donde se fabrican y distribuyen los productos artesanales.

Los inicios de su emprendimiento fueron duros dice la empresaria María Ferlandina Tánchez. (Foto: José Gómez/Colaborador)

El nombre del emprendimiento fue elegido en memoria de doña Carmela Mendizábal, madre de María Ferlandina, quien era cariñosamente conocida como "Mely", y cuya enseñanza inspiró el nacimiento del negocio familiar.

Apoyo al emprendimiento local

La Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local (OMDEL) de Huehuetenango apoya a personas que buscan iniciar o fortalecer sus negocios, brindando acompañamiento y procesos formativos.

Los productos son presentados en eventos y ferias en los municipios de Huehuetenango. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Según la trabajadora social Roxana Castillo, encargada de la OMDEL, el éxito de un emprendimiento depende del interés, la disciplina y la organización administrativa, pero sobre todo del deseo genuino de superación.

"El acompañamiento, la orientación y el fortalecimiento son esenciales para darle vida a un emprendimiento. No hay requisitos formales, más que tener la voluntad de empezar y alcanzar las metas trazadas", indicó Castillo.