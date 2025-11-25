¡Una noche épica! 100 talentos dan vida a El Mesías y clásicos navideños

-

Este gran concierto, que contará con la participación de 100 artistas y solistas internacionales, combina la música clásica del célebre oratorio con villancicos tradicionales en una experiencia inmersiva única, siendo además un evento de beneficencia a favor de la niñez guatemalteca a través de Passion Asociación.

A partir del 29 de noviembre, el Centro de Convenciones Visión, en zona 14, se llenará de espíritu festivo con la presentación del concierto navideño El Mesías de Händel, una experiencia que combina la majestuosidad de la música clásica con la calidez de los villancicos tradicionales.

La puesta en escena contempla la participación de 100 artistas, entre ellos 42 músicos, un coro de 45 voces y cuatro solistas internacionales como Daniela Yurrita (Guatemala), Sandra Olivas (México), Gustavo Palomo (Guatemala) y Arturo López (México).

Las cuerdas parte fundamental en la presentación del concierto musical navideño. (Foto: Oficial Spectare)

La producción a cargo de Spectare estará bajo la dirección del maestro Herber Morales.

Programa

El espectáculo incluirá la interpretación de la primera parte del célebre oratorio El Mesías, dedicada a la natividad, junto a reconocidos temas navideños como Carol of the Bells y Blanca Navidad.

El coro está compuesto por 45 voces que tomarán parte en el concierto. (Foto: Oficial Spectare)

Además de la música, el concierto incorporará un espectáculo visual inmersivo con proyecciones que transformarán el recinto en un espacio mágico, invitando al público a vivir una verdadera experiencia navideña.

El ambiente navideño en el concierto “El Mesías” de Händel. (Foto: Oficial Spectare)

El evento será a beneficio de Passion Asociación, una organización que desarrolla programas de educación, nutrición y salud para la niñez guatemalteca.