Rodrigo Zarco lanza sencillo Souvenir

Rodrigo Zarco lanzó su sencillo "Souvenir", un toque de nostalgia que combina con los cielos de noviembre.
El tema se está posicionando en las plataformas digitales. El desamor es protagonista en esta historia.
"Estoy trabajando un disco en mi estudio, produciéndolo junto a Sami Suago Suárez. En este caso participó Chen Sacasa en la guitarra y la mezcla se hizo con Franc Castillejos", explicó Rodrigo a Soy502 acerca de esta entrega, que forma parte de su nuevo material.
"La canción es parte de una nueva colección, que se está preparando para el próximo álbum que voy a lanzar el próximo año (2026)", continuó.
¿Dónde puedes escuchar "Souvenir"?
En todas las plataformas digitales. Ingresa aquí.
Rodrigo Zarco
El músico y cantautor guatemalteco es vocalista de El Clubo y Tijuana Love. También tiene su carrera como solista.