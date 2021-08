"Me hubiera gustado irme de otra manera", las emotivas palabras de despedida de Messi

Luego de la conferencia que brindó Messi este domingo 8 de agosto, el argentino dedicó una publicación en su cuenta de Instagram, en la cual se despide y agradece por lo que vivió con el club catalán.

Messi siguió diciendo en la publicación que le hubiera gustado irse de otra manera, sin embargo "nunca una despedida puede ser algo lindo", escribió.

"Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club", dijo.

En la conferencia de prensa mencionó que le hubiera gustado recibir una última ovación de la afición en el estadio Camp Nou, pero debido a la pandemia las cosas no se podían dar, en el post de Instagram, Messi volvió agradecer a la afición: "Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta".

El campeón de la Copa América finalizó diciendo que este no era un adiós, si no un hasta luego, "¡¡¡Visca el Barça!!!".