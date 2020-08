Messi hará oficial una importante decisión en las próximas horas

Lionel Messi hará pública su decisión sobre su futuro en el Barcelona en las próximas horas, según confirmó el diario Olé de Argentina, medio que señala que la decisión "ya está tomada" y avalada por los más cercanos al rosarino.

El medio explicó que Messi ya tiene claro su futuro y será él quien lo anuncie en las próximas horas. Ante la noticia, los fanáticos del Barcelona en redes sociales expresaron su temor ante una posible salida del 10 y capitán catalán.

La portada del diario Olé anuncia que en breve Messi comunicará públicamente la decisión que ha tomado... pic.twitter.com/xkjJUp6CF9 — Kollins (@PepeKollins) August 25, 2020

⚽Según el diario argentino, Diario Olé, Messi va a hacer pública su decisión de quedarse o no en breve.



Yo creo que va a decir que no va a renovar con la actual directiva,para hacer presionar a Bartomeu.

Pero también puede decir que se va porque no le gusta el nuevo proyecto pic.twitter.com/mj9m8AolfZ — DAVILON47 (@PartidoAPartid2) August 25, 2020

¿Estáis preparados para ver un Barça sin Messi?



¿Estáis preparados para ver a Messi en otro equipo TOP de Europa?



¿Estáis preparados para jugar contra un equipo que tenga a Messi?



Yo no estoy nada preparado para eso. Y creo que eso está más cerca de lo que pensamos. — -1899- (@_Futbolero_) August 25, 2020

Parece que mucha gente se ha olvidado ya de lo MAL que ha jugado el Barça este año y las veces que una jugada aislada de Messi ha dado la victoria. El argentino NO se puede ir. Bien rodeado seguirá siendo el mejor del mundo #fcblive pic.twitter.com/U97ke3KWXc — Albert Rogé (@albert_roge) August 25, 2020

RECUERDA:

¿Podría marcharse?

Medios deportivos en España han remarcado que luego de que Ronald Koeman dijera a Luis Suárez que no contaba con él para la próxima temporada, la decisión de Messi sería marcharse del club, ya que este es fundamental para su juego.

Además, la presión ejercida por Koeman sobre las llamadas “vacas sagradas” en el club, harían que Messi tome la decisión de irse.

* Con información del Diario Olé