Messi y el Inter Miami hacen historia al avanzar en el Mundial

El Inter Miami del astro argentino Lionel Messi consiguió la mayor hazaña de su corta historia al clasificarse a los octavos de final del Mundial de Clubes 2025.

Los pupilos de Javier Mascherano empataron 2-2 con el Palmeiras, de Brasil, para ocupar el segundo puesto del Grupo A y decir presentes en la siguiente instancia, en la que se verán las caras con el París Saint-Germain, actual campeón de la UEFA Champions League, en Atlanta.

Round of 16. Dialed in. Vamos Miami



We will face @PSG_inside in the next round of the @FIFACWC ✨ pic.twitter.com/0K55iC6pkD — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 24, 2025

Será el reencuentro de Lio con su exequipo, que ganó el bloque B, tras imponerse 2-0 al Seattle Sounders, de la MLS.

Messi no salió del todo satisfecho del partido, pues su equipo dejó escapar una ventaja de dos goles, luego de ponerse arriba con los tantos de Tadeo Allende (minuto 16) y del veterano Luis Suárez (65).

Luis Alberto Suárez Díaz. @InterMiamiCF | #FIFACWC pic.twitter.com/rNRZfYctGR — Mundial de Clubes FIFA (@fifaworldcup_es) June 24, 2025

El Palmeiras reaccionó sobre lo último y consiguió la igualdad para recuperar el liderato gracias a los goles de Paulinho (80) y Mauricio (87). Habrá duelo de brasileños en la siguiente instancia. El Verdao alcanzó el primer puesto y enfrentará a Botafogo en Philadelphia.