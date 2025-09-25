Messi y compañía se meten a playoffs al vencer al New York City

Inter Miami se impuso 0-4 sobre New York City este miércoles en Citi Field (Nueva York) y logró clasificar a los Playoffs de MLS, con Lionel Messi como figura al aportar dos goles y una asistencia.
Messi, de 38 años, llega a 24 goles en la temporada y es líder en solitario de la tabla de goleo de Major League Soccer en el 2025. Por primera vez en su historia, Inter Miami logra clasificaciones consecutivas a los Playoffs.
Fueron los locales los que tuvieron las primeras ocasiones claras de gol, Thiago Martins falló de cabeza frente al arquero Óscar Ustari y unos minutos más tarde Nicolás Fernández puso una pelota en el palo.
Pero los que fallaron, vieron como el rival respondió. La primera oportunidad del Miami terminó en el fondo de la red cuando Messi filtró un balón perfecto que dejó a Rodríguez de frente al arco enemigo y con toque suave venció a Matt Freese, al minuto 43.
Las garzas cerraron el partido al minuto 74, con una estupenda definición de Messi ante un pase de Busquets y nueve minutos más tarde, con una anotación desde el punto penal, obra del uruguayo Luis Suárez.
La cereza en el pastel la puso la "Pulga" al superar la marca de dos defensores, entrar al área y definir de pierna derecha para el 0-4 definitivo.