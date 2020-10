¿Messi merecía la tarjeta roja tras tirar pelotazo al árbitro?

El árbitro le mostró la tarjeta amarilla a Lionel Messi, luego de que este le tirara un pelotazo como protesta. La polémica está servida, pues algunos consideran que el argentino debió salir expulsado.

Luego de un desafortunado y garrafal error entre Gerard Piqué y el portero Neto, que terminó en gol del Alavés en la jornada de la Liga Santander, este sábado, Messi no encontraba espacios y la desesperación se apoderaba del argentino.

QUE NO SE TE PASE:

En una jugada, y en medio de su frustración, Messi esperó a que el colegiado pasara y le tiró un pelotazo. El árbitro persiguió a Messi y le mostró la tarjeta amarilla.

