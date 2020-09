Messi: "Nunca iría a juicio contra el club de mi vida"

Finalmente, Lionel Messi ha roto el silencio y concedió una entrevista exclusiva a Goal.com donde revela las razones para quedarse en Barcelona y cumplir el último año de su contrato.

El jugador argentino expresó que nunca se iría en conflicto con el club que le dio la oportunidad de crecer como futbolista.

Esta es parte de la entrevista.

¿Por qué has tardado tiempo en romper tu silencio y salir a hablar?

Primero porque después de la derrota de Lisboa fue muy duro. Sabíamos que era un rival muy difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, dando esa imagen tan pobre para el club y para el barcelonismo. Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo.

¿Por qué le dijiste al Barça que te podías ir?

Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario.

Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra.

Sigues en el Barcelona…

Claro que me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos.

Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé en el bienestar de mi familia y del club.

Si no hubieras enviado el burofax, quizá todo se hubiera dado por olvidado y nadie te habría escuchado...

Claro. Si yo no mando el burofax es como que ni pasa nada, que me queda el año opcional que tenía y seguía el año. Lo que ellos dicen es que no lo dije antes del 10 de junio, pero repito, estábamos en mitad de todas las competiciones y no era el momento.

Pero aparte, el presidente siempre me dijo ‘cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas’, nunca puso fecha, y bueno, simplemente era hacerle oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea porque yo no quería pelearme con el club.

Si deseas leer la entrevista completa, puedes ingresar a este enlace.

Así acaba el conflicto, por el momento, entre Lionel Messi y el FC Barcelona.

Ahora faltará saber si Josep María Bartomeu dará un paso al costado luego que Messi dio a entender que él fue el obstáculo para su salida del club.

