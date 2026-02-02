Para Castillo Hermanos la meta es una Guatemala sin desnutrición infantil

-

Desde 2022, con una inversión de 15 millones de dólares, Castillo Hermanos comenzó a implementar acciones para reducir los índices de desnutrición infantil en Guatemala, a través de su programa Guatemaltecos por la Nutrición.

Actualmente, más de 15 mil personas forman parte de este programa. Guatemaltecos por la Nutrición opera en Huehuetenango con dos campamentos Nutrimóviles en La Libertad, Cuilco, La Democracia, Santa Eulalia y San Pedro Soloma.

Con el objetivo de hacer a la población guatemalteca partícipe de las causas de la desnutrición y asegurar un mejor futuro para la niñez del país, Castillo Hermanos llevó a cabo el 1 de febrero la primera edición de "Guatemaltecos por la Nutrición: Cada Kilómetro Cuenta".

Más de 2 mil 500 guatemaltecos se reunieron a las 7:00 de la mañana para participar en el circuito de 5K o 10K, haciendo que cada kilómetro contara para los niños en Huehuetenango.

“ Estamos muy contentos, porque en nuestra primera edición superamos nuestra meta de 1 mil 500 corredores. Muchas gracias a todos los guatemaltecos que pagaron su inscripción y creyeron en este proyecto ” Diego Monzón Fuentes , subdirector técnico de Guatemaltecos por la Nutrición.

(Fotografía por: Content Marketing Soy 502)

Lo recaudado con la donación de la participación en la carrera será utilizado para mejorar las condiciones de habitabilidad de 2 mil familias inscritas en el programa. A los hogares se les instalarán letrinas, estufas mejoradas, pisos saludables y sistemas de captación de lluvia.

Al finalizar la carrera, los participantes recogieron su medalla en el Obelisco, donde pudieron conocer más de cerca las acciones de Guatemaltecos por la Nutrición y explorar el interior de las seis nuevos Nutrimóviles que serán incorporados a los dos campamentos.

(Fotografía por: Content Marketing Soy 502)

Estos Nutrimóviles tienen mejoras de diseño, tracción 4X4 y autonomía energética que facilita llegar a lugares remotos en las comunidades de Soloma, Santa Eulalia y La Democracia. Cuatro de ellos brindarán servicios de laboratorio y dos operarán como clínicas móviles.

(Fotografía por: Content Marketing Soy 502)

Con estas unidades se estará ampliando la cobertura del programa a más de 6 mil niños menores de cinco años. Este alcance se suma a la atención de más de 5 mil 500 familias y 15 mil personas inscritas al programa.

“ Ha sido una oportunidad para hacer lo que más nos gusta y educarnos sobre la realidad de nuestro país. Además, ha sido excelente el mostrar cómo los fondos son utilizados ” Mario Morales , corredor.

(Fotografía por: Content Marketing Soy 502)

Dentro de la exposición en el Obelisco, los corredores pudieron interactuar con personas que son casos de éxito del programa, a quienes se les ha brindado seguimiento y apoyo para iniciar sus negocios propios.

“ Yo provengo de la aldea Cuilco, soy parte de Guatemaltecos por la Nutrición junto con mi familia. Ellos nos han ayudado a medir la talla y peso de los niños, sí ha habido cambios ” Emilio Rojas , participante de Guatemaltecos por la Nutrición.

(Fotografía por: Content Marketing Soy 502)

Un programa integral con resultados efectivos

En los primeros años después de su implementación, se presentó el primer informe de resultados de Guatemaltecos por la Nutrición, revelando lo siguiente:

La desnutrición aguda en niños menores de cinco años se redujo del 6% a solo 0.38% en las comunidades tratadas.

en niños menores de cinco años se del 6% a solo 0.38% en las comunidades tratadas. La desnutrición crónica bajó hasta en 17 puntos porcentuales.

bajó hasta en 17 puntos porcentuales. Se midió una mejora de 0.69 desviaciones estándar en el indicador talla/edad, mostrando una mejora en el estado nutricional de los niños atendidos.

mostrando una mejora en el estado nutricional de los niños atendidos. Más del 70% de las madres reportan crecimiento infantil normal de sus hijos.

normal de sus hijos. Las enfermedades recurrentes en mujeres embarazadas y lactantes disminuyeron hasta un 76%.

recurrentes en mujeres embarazadas y lactantes hasta un 76%. El consumo nutricional por hogar aumento en 17% y se incrementó el acceso a alimentos, ahorro comunitario y proyectos productivos.

El programa a la fecha ha entregado más de 60 mil servicios en los distintos ejes y en los entornos de más difícil acceso, acercando soluciones a las familias y contribuyendo a la sostenibilidad del modelo.