Meteoro rebota en la atmósfera de la Tierra y regresa al espacio

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) compartió un video en el que muestra el inusual comportamiento de un meteorito, el cual chocó con la atmósfera de la tierra pero, en lugar de quemarse como suele suceder, rebotó y regresó al espacio.

El objeto fue detectado por las cámara de la Red Global de Meteoros en las primeras horas del 22 de septiembre, al norte de Alemania y los Países Bajos, cuando había alcanzado una altitud de 81 kilómetros, por debajo de los satélites en órbita.

Según el reporte de ESA, lo normal es que los meteoritos se desintegren cuando ingresan a la atmósfera y se les observe como estrellas fugaces. Sin embargo, este "afortunado" meteorito no bajó lo suficiente para quemarse por completo y, en lugar de ello, escapó de nuevo al espacio. "Solo rozó los bordes del escudo protector gaseoso de nuestro planeta", señalaron.

Mira aquí el video:

Space rock skims Earth’s atmosphere, observed by the #globalmeteornetwork☄️



In the early hours of 22 Sept over N. Germany & the Netherlands, a meteoroid got down to 91 km in altitude - far below orbiting satellites - before it ‘bounced’ back into space



➡️https://t.co/YmpJhJ5VPF pic.twitter.com/lSG59OrQj9 — ESA Operations (@esaoperations) September 24, 2020

Aunque no es algo que se vea con frecuencia, la ESA asegura que cada año se reporta este tipo de comportamiento con los meteoritos. "Se han encontrado decenas de miles de meteoritos en la Tierra. Sin embargo, de estos solo unos 40 se pueden rastrear o identificar", señalaron.