Método casero con cáscara de plátano para hacer crecer plantas

Un truco natural para nutrir tus plantas sin gastar dinero.
Si tienes un jardín grande o pequeño y deseas mantener su belleza y crecimiento en un estado óptimo sin tener que gastar, existe un método casero que proporciona los nutrientes necesarios a las plantas.
Solo se necesitan dos ingredientes que combinados producen beneficios al suelo, la raíz y el crecimiento de la flora: vinagre y cáscaras de plátano.
La cáscara contiene potasio, fósforo y magnesio, tres minerales esenciales para el desarrollo vegetal, contribuyendo al enriquecimiento de la tierra de manera orgánica y a bajo costo.
Por su parte, el vinagre blanco o de manzana resulta beneficioso en suelos alcalinos o en especies que requieren ambientes más ácidos, debido a que favorece la descomposición rápida de la cáscara, acelera la liberación de nutrientes y ayuda a modificar el pH del sustrato.
Preparación
1. Separar la cáscara del plátano y colocarla en un recipiente limpio.
2. Cubrirla con vinagre blanco o de manzana.
3. Dejar reposar al menos 48 horas.
4. Diluir la solución obtenida en agua.
5. Aplicar sobre la tierra, evitando el contacto directo con hojas y tallos.
6. Usar con frecuencia en pequeñas cantidades para observar la reacción de cada planta.