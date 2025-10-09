Método casero con cáscara de plátano para hacer crecer plantas

-

Un truco natural para nutrir tus plantas sin gastar dinero.

Si tienes un jardín grande o pequeño y deseas mantener su belleza y crecimiento en un estado óptimo sin tener que gastar, existe un método casero que proporciona los nutrientes necesarios a las plantas.

Aprende a realizar un fertilizante casero que nutre las plantas sin gastar dinero. (Foto: Shutterstock)

Solo se necesitan dos ingredientes que combinados producen beneficios al suelo, la raíz y el crecimiento de la flora: vinagre y cáscaras de plátano.

La mezcla contribuye a equilibrar el pH del sustrato. (Foto: Shutterstock)

La cáscara contiene potasio, fósforo y magnesio, tres minerales esenciales para el desarrollo vegetal, contribuyendo al enriquecimiento de la tierra de manera orgánica y a bajo costo.

Por su parte, el vinagre blanco o de manzana resulta beneficioso en suelos alcalinos o en especies que requieren ambientes más ácidos, debido a que favorece la descomposición rápida de la cáscara, acelera la liberación de nutrientes y ayuda a modificar el pH del sustrato.

El abono líquido se aplica a las plantas diluido en agua. (Foto: Shutterstock)

Preparación

1. Separar la cáscara del plátano y colocarla en un recipiente limpio.

2. Cubrirla con vinagre blanco o de manzana.

3. Dejar reposar al menos 48 horas.

4. Diluir la solución obtenida en agua.

5. Aplicar sobre la tierra, evitando el contacto directo con hojas y tallos.

6. Usar con frecuencia en pequeñas cantidades para observar la reacción de cada planta.