Metro e inversiones más allá de la Ciudad de Guatemala

Autoridades coinciden que se necesita modernizar carreteras, intervenir corredores de ingreso y salida al área metropolitana.

El Concejo Municipal presidido por el alcalde capitalino Ricardo Quiñónez, realizó una sesión solemne este martes 6 de enero en el Cerrito del Carmen, siendo un sitio clave del traslado histórico de la ciudad dando origen a la Nueva Guatemala de la Asunción.

Debido a una emergencia nacional por el tráfico vehicular que se ha declarado por alcaldes del área metropolitana del país, "se han tomado decisiones de alcance nacional como un salto de desarrollo que requiere nuestra ciudad", señaló Quiñónez.

"Estas decisiones ya se han trazado en la agenda nacional, en iniciativas del presupuesto de la nación, como por ejemplo el metro: en la antigua línea del tren, siendo una columna vertebral del transporte público metropolitano", dijo el jefe edil.

Además, agregó que, "el metro no es solo un proyecto urbano, sino de todo el país, priorizado por el Gobierno central y necesario para atender esta realidad, que ya no puede esperar más", refiriéndose a la congestión vehicular en el país.

KOIKA

También, mencionó los proyectos definidos en los nuevos marcos legales, como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y la Ley de Alianzas para el Desarrollo de la Infraestructura Económica, las cuales "son leyes que contemplan la construcción de circunvalaciones, anillos, radiales y lo hacen según lo previsto en los estudios de KOIKA que también están incluidos en la ley", puntualizó el alcalde capitalino.

Durante el Foro Movilidad y Desarrollo Urbano, realizado el pasado 24 de noviembre, se presentó el Plan Maestro de Movilidad de KOIKA como una hoja de ruta técnica para ordenar, integrar y redistribuir los flujos viales, articulando rutas nacionales, departamentales y metropolitanas.

El plan enfatizó que debido al rápido crecimiento urbano y la saturación de corredores viales como la CA-1 y la CA-9, que conectan la capital con el resto del país se necesita modernizar carreteras, intervenir corredores de ingreso y salida al área metropolitana y tratar la movilidad como un problema de escala nacional.